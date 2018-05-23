Самая странная звезда в космосе: что с ней не так

Самая странная во всей Галактике звезда расположена невероятно далеко, примерно за 1200 световых лет от нас. Астрономы буквально не находили себе места, в попытках понять, почему она ведет себя так необычно.

Мира, или Омикрон Кита, постоянно пульсирует, причем с разной скоростью. К тому же, большая часть звезд Млечного Пути неторопливо вращатется вокруг центра галактики, двигаясь в том же направлении: что и межзвездный газ.

Но Мира — настоящий бунтарь. Наша звезда предпочитает продираться сквозь галактическое облако газа со скоростью в 130 километров в секунду. Материя отбрасывается назад, в результате чего за Мирой скапливается сверкающий след невероятной красоты.