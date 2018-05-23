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Физиологи создали управляемую нейронную сеть
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Физиологи создали управляемую нейронную сеть 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Пока в ней удалось соединить только две клетки, но в будущем ученые надеются сформировать многоклеточную структуру
Исследователи из Токийского университета описали способ соединения нейронов при помощи микроскопических пластин. Эти приборы позволили им сформировать управляемую нейронную сеть из двух клеток, в которой биологи контролировали рост аксонов.
Один из авторов работы Шотаро Йошида (Shotaro Yoshida) объяснил:
«Модели in vitro — важные инструменты, поскольку они очень похожи на простые нейронные сети. Проблема в том, что их сложно контролировать, когда нейроны создают случайные связи друг с другом. Если бы мы нашли способ управлять синтезом нейронных сетей, то приблизились бы к пониманию работы мозга».
Первый шаг к достижению цели команда уже сделала. Специалисты разработали крохотные пластины для нервных клеток. Они состоят из центральной части, чей радиус равен 15 микрометрам, трубки для аксона, ее длина — 100 микрометров, и отделения для дендритов, его длина — 20 микрометров. Форма этого приспособления задает рост отростков. Совмещение противоположных концов трубок позволило двум нейронам образовать синаптическую связь. Нейрофизиологи наблюдали за этим процессом с помощью флуоресцентной микроскопии и растрового электронного микроскопа (РЭМ).
Ученые отметили, что это первый случай использования пластин для контролирования нейронов. Они полагают, что технология позволит разрабатывать простые нейронные сети с разрешением в одну клетку.
Ранее специалисты из Калифорнийского университета, благодаря биоинженерному гелю, восстановили нейроны мышей, переживших инсульт.
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