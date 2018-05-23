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Объяснено, почему мелатонин помогает заснуть
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Объяснено, почему мелатонин помогает заснуть 

Доктис 30 минут назад
Многие люди принимают мелатонин при бессоннице. Как именно работает этот препарат, впервые выяснили американские ученые.
Мелатонин — гормон, в норме вырабатывающийся в нашем организме и регулирующий сон. Но многое в механизме его работы до последнего времени оставалось непонятным. Исследователи медицинской школы университета Миссури проследили механизм действия гормона.
Как оказалось, мелатонин подавляет в мозгу нейроны, ответственные за бодрствование. В опытах на мышах им вводили мелатонин в темное время суток, когда в норме у грызунов наступает пора активности. Гормон воздействовал на соответствующие нейроны, и мыши засыпали.
Также в процессе экспериментов ученые выявили в мозге рецептор MT1, через который мелатонин подавляет производитво нейропептидов орексинов, которые не дают нам уснуть. Это открытие в будущем может помочь изобрести лекарство, которое, в отличие от мелатонина, действовало бы специфически на MT1, обеспечивая глубокий сон и не давая побочных эффектов.
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