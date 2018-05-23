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Предсказано будущее галактики после смерти человечества
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Предсказано будущее галактики после смерти человечества 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученый рассказал о преобразованиях в форме галактики, расширении Вселенной и новых разумных формах жизни.
Астрофизик Этан Сигель рассказал, каким может стать мир через 10 миллиардов лет. Ученый выдвинул гипотезу о том, каким увидят небо новые жители Млечного пути через множество лет после гибели человечества от Большого взрыва.
Как рассказал Сигель, галактика Млечный путь станет похожа на эллиптический гало вместо нынешней дискообразной формы. На небе появится множество красных гигантов, а непосредственно в космосе станет меньше пыли и газа и областей со звездными формированиями.
По мнению ученого, причиной преобразования мира послужит слияние Млечного пути с галактикой Андромеда и другими ближайшими галактиками через примерно 4-7 миллиардов лет. Об этом Сигель рассказал изданию Forbes.
Также он прогнозирует появление новых разумных существ. Но они вряд ли смогут увидеть что-либо интересное за пределами звездного скопления даже с помощью телескопов или других известных на тот момент технологий — галактики из других систем будут постепенно все больше отдаляться от нашей.
«Ускоренное расширение Вселенной приведет к тому, что нам покажется, будто мы одни в космосе», — пишет ученый.
Гипотеза астрофизика также включает в себя мнение о том, что новых жителей галактики будут интересовать уже совершенно другие вопросы о космосе, чем сейчас, потому что у них не будет доказательств расширения Вселенной из-за невидимости удаленных галактик и понимания того, что такое Большой взрыв.
Между тем, астрономы из Университета Коперника в Польше разработали подробный сценарий конца света. Они пришли к выводу, что природа отмерила Солнцу существование в 8 миллиардов лет, и половину «жизненного пути» звезда уже якобы преодолела.
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