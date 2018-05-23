Астрофизик предсказал, что будет после гибели человечества

МОСКВА , 23 мая — РИА Новости . Астрофизик Этан Сигель предположил, каким увидят небо жители Млечного пути через десять миллиардов лет, после того, как человечество погибнет от Большого взрыва. О своих догадках ученый написал в журнале Forbes

По расчетам Сигеля, небо будет сильно отличаться от нынешнего. Так, будет больше красных гигантов, а галактика Млечный путь приобретет форму эллиптического гало вместо диска. Кроме того в космосе будет меньше пыли и газа, а также меньше областей со звездными формированиями.

Основной причиной такого исхода астрофизик называет слияние Млечного пути с галактикой Андромеда через порядка 4-7 миллиардов лет, а также другими ближайшими галактиками.

При этом, если в новой галактике появятся новые разумные существа, они не смогут увидеть ничего за пределами звездного скопления даже с помощью телескопов, поскольку галактики из других систем галактик будут дальше отдаляться от нашей.

"Ускоренное расширение Вселенной приведет к тому, что нам покажется, будто мы одни в космосе", — пишет ученый.

Также Сигель выдвигает гипотезу, что будущие разумные существа нашей галактики будут задаваться уже другими вопросами касательно космоса. У них не будет доказательств того, что Вселенная расширяется из-за невидимости удаленных галактик, а также не будет и представления о Большом взрыве.

При этом астрофизик предположил, что существа, которые могли жить до Большого взрыва также могли иметь совсем отличные представления о космосе, нежели современные люди.

Согласно общепринятой космологической концепции, Вселенная начала расширяться после Большого взрыва, до которого Вселенная находилась в чрезвычайно плотном и горячем состоянии, называемом космологической сингулярностью.