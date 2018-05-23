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Ученые нашли продукт, снижающий риск преждевременной смерти
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Ученые нашли продукт, снижающий риск преждевременной смерти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в работе британских и китайских ученых, сообщает ScienceDaily.
В исследовании приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте 30-79 лет. На протяжении четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали состояние их здоровья.
За девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 9985 закончились смертью.
Результаты анализа показали, что те, кто употреблял не менее пяти яиц в неделю, на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% — от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел не более двух яиц в неделю. Кроме того, любители яиц на 12% реже страдали ишемической болезнью сердца.
Ранее американские ученые установили, что употребление хотя бы двух порций рыбы в неделю заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов.
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