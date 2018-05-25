Найден способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»

Ученые из новозеландского университета Отаго нашли способ раскрыть "тайну Лох-несского чудовища", передает сетевое издание m24.ru

Эксперты хотят собрать из озера Лох-Несс образцы ДНК, а также пробы воды с разной глубины, чтобы впоследствии провести анализы. Полученные образцы специалисты сравнят с базой данных всех известных науке живых существ.

Предполагается, что исследование завершится до конца 2018 года.

В 2015 году британский ученый-историк Гэррет Уильямс нашел свидетельства того, что монстра, якобы обитающего в шотландском озере Лох-Несс, выдумал писатель Джордж Герэти. По мнению историка, чудовище выдумали шотландские трактирщики с целью привлечения туристов.

История уходит корнями в начало 1930-х годов. Якобы именно тогда к писателю Джорджу Дигби Герэти обратились несколько владельцев шотландских отелей с идеей "раскрутить" местный бизнес с помощью какого-нибудь монстра.