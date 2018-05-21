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Исследование: где в России можно отдохнуть с животными?
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Песков прояснил вопрос с цветами Путина

Исследование: где в России можно отдохнуть с животными? 

Petstory 43 минуты назад
Фото: Petstory
Сервис для путешественников OneTwoTrip провел исследование, как в гостиницах разных городов России относятся к путешественникам с домашними животными.
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