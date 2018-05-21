Названы лауреаты премии имени Померанчука по теоретической физике

Обладателями премии имени Исаака Померанчука, которая ежегодно вручается двум физикам-теоретикам, стали профессор итальянского Университета Сапиенца Джоржио Паризи и профессор российского Института физических проблем РАН Лев Питаевский. Об этом сообщается на странице премии на сайте Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова (ИТЭФ).

Профессору Паризи премия присуждена за выдающиеся результаты в квантовой теории поля, статистической механике и в теории элементарных частиц. А профессору Питаевскому — в знак признания его фундаментального вклада в современную теоретическую физику, включая низкотемпературную физику, физику плазмы и физику конденсированных сред.

Премия имени Померанчука учреждена в 1999 году, в год 85-летия со дня рождения ученого. Она ежегодно вручается двум выдающимся физикам-теоретикам — одному российскому и одному зарубежному. В начале 1950-х Померанчук заложил основы теории дифракционного рассеяния частиц на ядрах. Его именем названа также соответствующая частица, обмен которой отвечает за слабый рост полных сечений при высоких энергиях, — померон. Академик Померанчук совместно с выдающимся советским физиком Львом Ландау основал отделение теоретической физики в ИТЭФ, благодаря чему был создана школа физики элементарных частиц, которая и сейчас остается одной из ведущих в мире.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.