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Названы лауреаты премии имени Померанчука по теоретической физике
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Названы лауреаты премии имени Померанчука по теоретической физике 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Обладателями премии имени Исаака Померанчука, которая ежегодно вручается двум физикам-теоретикам, стали профессор итальянского Университета Сапиенца Джоржио Паризи и профессор российского Института физических проблем РАН Лев Питаевский. Об этом сообщается на странице премии на сайте Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова (ИТЭФ).
Профессору Паризи премия присуждена за выдающиеся результаты в квантовой теории поля, статистической механике и в теории элементарных частиц. А профессору Питаевскому — в знак признания его фундаментального вклада в современную теоретическую физику, включая низкотемпературную физику, физику плазмы и физику конденсированных сред.
В прошлые годы награда также доставалась известным ученым, таким как Валерий Рубаков, Михаил Шифман, Леонид Келдыш, Леонард Сасскинд, Лев Окунь, Александр Поляков, Фримен Дайсон, Людвиг Фаддеев, Хуан Малдасена и многие другие.
Премия имени Померанчука учреждена в 1999 году, в год 85-летия со дня рождения ученого. Она ежегодно вручается двум выдающимся физикам-теоретикам — одному российскому и одному зарубежному. В начале 1950-х Померанчук заложил основы теории дифракционного рассеяния частиц на ядрах. Его именем названа также соответствующая частица, обмен которой отвечает за слабый рост полных сечений при высоких энергиях, — померон. Академик Померанчук совместно с выдающимся советским физиком Львом Ландау основал отделение теоретической физики в ИТЭФ, благодаря чему был создана школа физики элементарных частиц, которая и сейчас остается одной из ведущих в мире.
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