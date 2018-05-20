Зуб дают: ученые идентифицировали останки Гитлера

Ученые доказали, что хранящиеся в ФСБ зубы принадлежали Гитлеру

Зубы и коронки, хранящиеся в архивах ФСБ , действительно принадлежат Адольфу Гитлеру, установили французские ученые, после долгих переговоров получившие доступ к останкам.

Проведенное впервые за много десятилетий научное исследование предполагаемых останков Гитлера, хранящихся в Федеральной службе безопасности России, доказало их принадлежность нацистскому вождю.

Статья с выводами французских ученых опубликована в научном журнале European Journal of Internal Medicine. В работе по исследованию останков принял участие известный французский судебный эксперт Филипп Шарле, специализирующийся на темах, связанных с известными историческими загадками. Так, в прошлом он принимал участие в исследовании останков Жанны д'Арк, доказав, что одна из ее костей на самом деле является фрагментом бедра кошки.

«Впервые с 1946 года Федеральная служба безопасности России и Государственный архив России дали нам полный доступ к останкам, чтобы провести независимый научный анализ», — пишут авторы в начале своей статьи.

Вскоре после окончания войны советской стороне зубы нацистского лидера передала в шкатулке Елена Ржевская , которая работала переводчицей при штабе и участвовала в допросах плененных немцев. Хранить зубы девушке поручили по одной простой причине. «Здесь у нас нет сейфа. И как женщина, вы с меньшей вероятностью напьетесь и потеряете их», — пояснил тогда ей ее начальник — полковник Горбушин.

В конце апреля 1945 года советские войска штурмовали Берлин и Гитлер вынашивал планы самоубийства, испытывал действие яда на своей собаке Блонди, надиктовывал последние распоряжения и завещание.

Узнав, что 28 апреля Муссолини был расстрелян и подвешен за ноги в Милане , Гитлер вместе со своей супругой Евой Браун покончили с собой в одном из бункеров в Берлине 30 апреля, где их сожженные останки и были вскоре обнаружили советскими солдатами.

Останки Гитлера были окончательно уничтожены в Германии в 1970 году. Сейчас лишь обгоревшие фрагменты челюсти и кость черепа с пулевым отверстием хранятся в России. В 2000 году зубы выставлялись в качестве экспоната на выставке, посвященной 55-летию окончания Второй мировой.

Небольшое количество свидетелей самоубийства Гитлера привело к появлению множества конспирологических теорий. Согласно некоторым из них,

Гитлер не умер в Берлине, а бежал в Антарктиду, умер в 1962 году в Аргентине , в 1971 году в Парагвае или в 1984 году в Бразилии

Целью ученых было положить конец всевозможным теориям и окончательно установить принадлежность хранящихся в России останков. По их словам, в марте и июле 2017 года им удалось исследовать зубы и часть черепной коробки предположительно Адольфа Гитлера, хранящиеся много лет в ФСБ и ГАРФ соответственно.

Так, ими было проведено морфологическое исследование останков, исследование при помощи электронного микроскопа и элементный анализ.

Согласно медицинским записям, на момент смерти у фюрера оставалось лишь четыре целых собственных зуба — резцы нижней челюсти. Остальные представлены в виде металлических протезов и коронок. Эти зубы имеют следы пародонтопатии, отмечают авторы исследования. Кроме этого, в зубах не были обнаружены остатки мясных волокон —

что соответствует известным сведениям о том, что Гитлер был вегетарианцем, утверждает Шарле.

Несмотря на то, что французским исследователям не было разрешено взять образцы костной ткани с фрагмента черепа, они установили его «полное сходство» с рентгеновскими снимками, сделанными врачами за год до его смерти.

По словам ученых, их исследование не только установило принадлежность найденных останков нацистскому вождю, покончившему собой 30 апреля 1945 года, но и может пролить свет на обстоятельства его смерти.

Дело в том, что учеными обнаружены небольшие синие отложения как на металлической поверхности протезов, так и на эмали зубов. По мнению специалистов, они могли образоваться как от последующего воздействия высокой температуры, так и в результате взаимодействия принятого яда с металлом. Для ответа на этот вопрос ученые предлагают провести в дальнейшем более тщательный элементный анализ.

«Что касается элементов челюсти (кость, зубы и протезы), сопоставление с данными официальной аутопсии из российских архивов, с официальными рентгенограммами Адольфа Гитлера из американских архивов вкупе с дополнительными историческими свидетельствами с обеих сторон дает достаточно оснований для идентификации останков бывшего нацистского лидера Адольфа Гитлера», — говорится в заключении работы.

«Наше исследование доказывает, что Гитлер умер в 1945 году, — заверяет Шарле.

— Зубы аутентичны, в этом нет никакого сомнения. Это доказывает, что Гитлер не отправился в Аргентину на подводной лодке, на спрятался на секретной базе в Антарктиде или на обратной стороне Луны».

Авторы работы предлагают в будущем провести ДНК-анализ, чтобы точно установить принадлежность челюсти и черепа одному лицу.