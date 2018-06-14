Почему иногда полезно не высыпаться

Нам постоянно твердят об опасности недостатка сна. Между тем научные исследования показывают, что недосып приносит определенную пользу здоровью и психике.

Возрастает уровень дофамина

Вспомните случаи, когда вам приходится рано вставать. Как правило, мы делаем все на автомате: умываемся, завтракаем, собираемся на занятия или на работу… А вот, встав поздно, мы зачастую долго копаемся и не успеваем переделать все намеченные дела.

Весь секрет в том, что когда мы спим мало, возрастает выработка дофамина, как раз и ответственного за такую активность. Кстати, он еще и делает нас очень общительными: под его влиянием все время хочется болтать.

Правда, есть один минус. Под воздействием дофамина мы способны сделать одну за другой сразу много вещей, но вот с тем, чтобы сконцентрироваться на какой-то одной задаче, могут возникнуть трудности. А еще люди становятся раздражительными и могут на кого-то срываться без повода.

Снижается уровень серотонина

Серотонин называют «гормоном счастья и настроения». При недосыпе его выработка снижается. Именно поэтому, не выспавшись, мы ощущаем раздражение и плохое настроение. В то же время и избыток серотонина вреден: при этом могут наблюдаться тревожность, панические расстройства, сильное возбуждение, судороги, галлюцинации, тахикардия, повышенное давление. Американский медицинский журнал JAMA Psychiatry опубликовал данные исследования, свидетельствующие о том, что у людей, страдающих социофобией, уровень серотонина в организме повышен. А эксперты из Уппсальского университета выявили связь между повышенным уровнем серотонина и чувством страха. Так что при увеличенной выработке серотонина недосып также может быть полезен.

Смягчаются последствия психологической травмы

Исследователи из Национального центра неврологии и психиатрии в Токио пришли к выводу, что недосып может быть полезен тем, кто страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Дело в том, что при стрессе резко повышается выработка кортизола и адреналина. Это воздействует на гиппокамп — участок мозга, ответственный за усвоение пережитых событий. Если человек в это время ляжет спать, то информация переместится из кратковременной памяти в долговременную, и ему сложно будет забыть некоторые драматические моменты.

Поэтому, предположили японские психоневрологи, человека, пережившего драматические события, желательно на какое-то время лишить сна. Это помешает негативной информации закрепиться в памяти.

Борьба с депрессией

Как сообщает The Journal оf Clinical Psychiatry, команда американских ученых выяснила, что бессонница уменьшает риск депрессивных состояний. Ученые проанализировали результаты 66 независимых исследований по базам данных PubMed и PsycINFO. Оказалось, что если человек спал более 9 часов в сутки, риск депрессии возрастал на 25-50%. При этом полное или частичное нарушение сна (так называемая депривация) смягчало симптомы депрессивного состояния. Следовательно, можно рекомендовать ограничение сна как антидепрессант.