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Самая загадочная и необъяснимая звезда во Вселенной
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Самая загадочная и необъяснимая звезда во Вселенной 

Naked-Science.ru 13 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Среди сотен миллиардов звезд есть одна, которая привлекает к себе больше всего внимания земных ученых.
Знакомьтесь, звезда KIC 8462852, известная как звезда Табби. Называют так светило потому, что первым описавшим его автором стала Табета Бояджян.
Так как эта звезда удивила ученых? В сентябре 2015 года астрономы представили миру результаты изучения изменений светимости звезды. К анализу исследователей победили странные «мерцания» светила. Регистрацию проводили при помощи космической обсерватории Kepler, которая наблюдала за экзопланетами.
Как правило, если перед звездой проходит планета или другой объект, ее светимость несущественно падает — это повторяется с регулярными интервалами. Однако в случае со звездой Табби светимость снижалась до 22%, это наблюдали в разные промежутки времени.
Прошло несколько лет упорных работ, но даже сейчас ученые не могут сказать, почему это происходит. Некоторые верят, что рядом со звездой гипотетические инопланетяне создают мегасооружение.
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