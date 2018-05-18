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США захотели заказать у России «Союз»
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США захотели заказать у России «Союз» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: NASA
США намерены заказать в России изготовление космического корабля «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) из-за задержки в создании американских коммерческих космических кораблей.
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в данный момент «ведутся переговоры о заказе изготовления пилотируемого корабля „Союз“, передает РИА „Новости“.
»Его производство и полет к МКС полностью оплатит американская сторона. В экипаж войдут два американских астронавта. Управлять кораблем будет российский космонавт», — добавил источник.
Планируется заключение контракта между корпорацией Boeing и РКК «Энергия»; подобный договор был заключен на доставку американских астронавтов в 2018 и первой половине 2019 года.
Для заключения контракта потребуется разрешение от американских законодателей, которые могут выступить с критикой зависимости NASA от России.
Однако проблемы могут возникнуть и с российской стороны — в апреле сообщалось, что правительство якобы запретило Роскосмосу подписывать юридически обязывающие документы с государствами, которые ввели санкции против России.
Ранее сообщалось, что США потеряют зависимость от России в пилотируемой космонавтике уже с 2019 года.
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