Ещё
РФ признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия потеряет монополию на доставку людей к МКС в 2019 году, говорится в презентации директора департамента развития коммерческих проектов «Роскосмоса» Анны Кудрявцевой, представленной на заседании Общественного совета госкорпорации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России», — заявила менеджер.
В презентации отмечается, что в настоящее время для запусков к МКС Россия располагает ракетами «Союз-ФГ» и «Союз-2.1а», пилотируемым кораблем «Союз МС» и грузовиком «Прогресс МС».
В презентации говорится, что «с 2006 года США ведут активную деятельность по созданию новых пилотируемых технологий с участием частного бизнеса». Для будущих проектов Соединенные Штаты разрабатывают пилотируемые корабли Starliner, Dragon 2, Orion, корабль снабжения Dream Chaser, прорабатывается облик лунной орбитальной станции и базы. Среди перспективных российских проектов указана ракета «Союз-5» и пилотируемый корабль «Федерация».
Соглашение НАСА и «Роскосмоса», предусматривающее доставку астронавтов на «Союзах», истекает осенью 2019-го. Беспилотные испытания американских кораблей запланированы на август 2018-го. На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, а на декабрь — Dragon 2.
В настоящее время только Россия и Китай имеют оперативные возможности по доставке людей на околоземную орбиту, однако азиатской стране запрещен доступ на МКС из-за ограничений со стороны США.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии77
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост337
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал42
ВВС США извинились за неудачную шутку7
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских17
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
05:22
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских
Шоу-бизнес
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение