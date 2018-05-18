РФ признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике

Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике

Россия потеряет монополию на доставку людей к МКС в 2019 году, говорится в презентации директора департамента развития коммерческих проектов «Роскосмоса» Анны Кудрявцевой , представленной на заседании Общественного совета госкорпорации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России», — заявила менеджер.

В презентации отмечается, что в настоящее время для запусков к МКС Россия располагает ракетами «Союз-ФГ» и «Союз-2.1а», пилотируемым кораблем «Союз МС» и грузовиком «Прогресс МС».

В презентации говорится, что «с 2006 года США ведут активную деятельность по созданию новых пилотируемых технологий с участием частного бизнеса». Для будущих проектов Соединенные Штаты разрабатывают пилотируемые корабли Starliner, Dragon 2, Orion, корабль снабжения Dream Chaser, прорабатывается облик лунной орбитальной станции и базы. Среди перспективных российских проектов указана ракета «Союз-5» и пилотируемый корабль «Федерация».

Соглашение НАСА и «Роскосмоса», предусматривающее доставку астронавтов на «Союзах», истекает осенью 2019-го. Беспилотные испытания американских кораблей запланированы на август 2018-го. На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, а на декабрь — Dragon 2.