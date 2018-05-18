Найден 800-летний предмет с надписью «Сделано в Китае»

Ученые обнаружили ярлык «Сделано в Китае» на затонувшем 800 лет назад корабле

Исследователями были изучены два ярлыка, которые нашли на керамических сосудах.

Ученые установили, что корабль, затонувший в Яванском море мог уйти на дно на столетие раньше, чем это считалось ранее. Открытие помогли сделать фирменные знаки древних китайских мастеров, сообщает Live Science.

Речь идет о корабле, который в конце 90-х годов на дне Яванского моря нашли сотрудники частной поисковой компании. Радиоуглеродный анализ бивней и смолы, найденных на судне, датировал их периодом 889–1261 года.

Сопоставив анализ с другими сведениями, специалисты сделали вывод, что затонул корабль в XIII веке.

Но новое открытие может «отодвинуть» дату кораблекрушения примерно на столетие. Исследователями были изучены два ярлыка, которые нашли на керамических сосудах. Из них следует, что эти изделия изготовили в Китае — в префектуре Цзяньнин Фу в провинции Фуцзянь. Для ученых иероглиф «Фу» оказался решающим.

Специалисты установили, что оно обозначало административный уровень образования. Префектура Цзяньнин Фу свое название получила в 1162 году во время правления южной династии Сун. В 1278 году эта территория была завоевана войсками династии Юань, которая префектуру переименовала в Цзяньнин Лу.