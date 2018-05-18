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Найден 800-летний предмет с надписью «Сделано в Китае»
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Ученые обнаружили ярлык «Сделано в Китае» на затонувшем 800 лет назад корабле 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: The Field Museum
Исследователями были изучены два ярлыка, которые нашли на керамических сосудах.
Ученые установили, что корабль, затонувший в Яванском море мог уйти на дно на столетие раньше, чем это считалось ранее. Открытие помогли сделать фирменные знаки древних китайских мастеров, сообщает Live Science.
Речь идет о корабле, который в конце 90-х годов на дне Яванского моря нашли сотрудники частной поисковой компании. Радиоуглеродный анализ бивней и смолы, найденных на судне, датировал их периодом 889–1261 года.
Сопоставив анализ с другими сведениями, специалисты сделали вывод, что затонул корабль в XIII веке.
Но новое открытие может «отодвинуть» дату кораблекрушения примерно на столетие. Исследователями были изучены два ярлыка, которые нашли на керамических сосудах. Из них следует, что эти изделия изготовили в Китае — в префектуре Цзяньнин Фу в провинции Фуцзянь. Для ученых иероглиф «Фу» оказался решающим.
Специалисты установили, что оно обозначало административный уровень образования. Префектура Цзяньнин Фу свое название получила в 1162 году во время правления южной династии Сун. В 1278 году эта территория была завоевана войсками династии Юань, которая префектуру переименовала в Цзяньнин Лу.
«Это говорит о том, что керамические изделия изготовлены между 1162 и 1278 годами. Самая ранняя дата, когда корабль мог отплыть — это 1162 год. Так, кораблекрушение могло произойти примерно на сто лет раньше, чем считалось до сих пор», — считает соавтор работы Лиза Низиолек из Полевого музея естественной истории в Чикаго.
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