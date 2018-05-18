Найдена погибшая в Помпеях во время извержения лошадь

В древнеримском городе Помпеи найдены развалины конюшни, в которых сохранились останки лошади, сообщается на сайте Археологического комплекса Помпеи.

Археологи сделали открытие благодаря мародерам — те выкопали 60-метровую сеть туннелей в местности Чивита Джулиана в поисках сокровищ. Ученым пришлось заняться раскопками на этом участке, чтобы не дать мародерам его разграбить. Тело лошади, погребенное под слоем пепла, разложилось, оставив после себя полость. Заполнив ее гипсом, археологи получили слепок тела животного.

Лошадь оказалась не слишком крупной по сравнению с современными, но имела внушительные размеры относительно лошадей тех лет. Кроме того, около ее головы были найдены остатки упряжи из железа и бронзы. Исследователи предполагают, что лошадь могла участвовать в скачках либо быть цирковым животным.

Также ученые нашли останки другой лошади, но полость, в которой они находились, была частично разрушена, что сделало гипсовую заливку невозможной. Кроме того, была найдена гробница, построенная уже после извержения, в которой находился скелет — очевидно, люди продолжали жить здесь и после катастрофы.