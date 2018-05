Химики научились делать пластмассу из углеродных нанотрубок 

Специалисты нашли вещество, которое разделяет слипшиеся углеродные нанотрубки, не повреждая их, и легко удаляется после этого. С помощью этой технологии химики создали из практически чистых нанотрубок густую пасту, гель и, наконец, пластичную массу, пригодную для изготовления предметов разной формы. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences командой во главе с Цзясином Хуаном (Jiaxing Huang) из Северо-Западного университета в США