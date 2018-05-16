Коровы-киборги соберут данные для обучения нейросети

Нескольким коровам на ферме в американском штате Юта вживили под кожу специальные датчики. Когда они пользуются щеткой-чесалкой, то имплантированные устройства передают информацию о том, насколько часто животное жует, о температуре его тела и параметрах среды на ферме. О новшестве пишет издание MIT Technological Review.

Встроенные RFID-метки и другая микроэлектроника не первый год используется в животноводстве, однако обычно их используют только для того, чтобы распознать, относится ли животное к тому или иному хозяйству. Существуют носимые устройства, анализирующие поведение, такие как ошейники, но их можно использовать лишь в узком диапазоне, например, из-за ограниченной чувствительности к температуре — основному показателю болезни. Новые приборы EmbediVet от стартапа Livestock Labs оборудованы маломощным процессором по технологии ARM, Bluetooth и радио-антеннами, а также набором датчиков: термометром, акселерометром, монитором сердечного ритма, измерителями количества кислорода в крови. Питается EmbediVet от батарейки, которой должно хватить на три года.

Три коровы на американской ферме стали первыми испытателями подобных датчиков. Опыт начался в апреле этого года. Сейчас коровы живут своей обычной жизнью, а собранные с их помощью данные используются для обучения нейросети, которую владельцы ферм смогут в будущем использовать через мобильное приложение для того, чтобы быстро и просто следить за состоянием стада, качеством питания животных, быстро диагностировать развитие у них болезней и хода беременности. Сегодня это делается на основе личного осмотра, что менее эффективно и сопряжено с очевидными трудностями, которые связаны с большими размерами стад — в сотни и тысячи голов.

Изначально глава Livestock Labs Тим Кэннон как энтузиаст-биохакер хотел вживлять такие устройства человеку. Однако первые попытки столкнулись с жестким регулированием государственными структурами и ограниченным спросом. Применение технологии в животноводстве оказалось намного более перспективным. «Мы натолкнулись на существенно большую потребность в этой сфере, это оказалось намного более востребовано, чем мы думали», — говорит Кэннон. Однако он не оставил задумку киборгизировать человека и надеется, что люди станут лучше относится к вживлению устройств в тело.