Браво первой ночи: как предсказать расставание

Первый секс может предопределить продолжительность отношений в паре, выяснили американские психологи: чем он лучше, тем выше вероятность, что отношения будут длительными и серьезными.

Вступая в новые отношения, не каждый может с определенностью сказать, сколько они продлятся. Психологи из Калифорнийского университета выяснили: определяющим фактором может быть первая половая близость. Подробности они изложили в статье в журнале Journal of Experimental Psychology: General.

«Концепция краткосрочных и долгосрочных отношений по-разному представлена в литературе об отношениях и в книгах по эволюционной психологии. Следствием этого становится путаница, которая возникает среди ученых, работающих на стыке этих направлений», — поясняют авторы.

Ученые решили выяснить, как в действительности различаются длительные и кратковременные отношения, как они развиваются и какие события в них наиболее важны. Краткосрочные и долгосрочные отношения начинаются одинаково, поясняют авторы исследования.

«Различия становятся заметны после того, как люди проводят вместе несколько недель или месяцев, — отмечает Пол Иствик, ведущий автор исследования. — А поначалу нет убедительных факторов, указывающих, будут ли отношения длительными и серьезными или непродолжительными».

Иствик и его коллеги опросили более 800 человек разных возрастов, собрав информацию об их длительных и краткосрочных отношениях, начиная с самых первых дней знакомства.

Исследование состояло из пяти этапов, на первом из которых группе участников была предложена таблица, содержащая описания 48 событий, происходящих в отношениях — от первой встречи и первого поцелуя до расставания или свадьбы. Участники должны были отметить, какие из этих событий с ними происходили и когда, а также как они повлияли на романтический интерес к партнеру.

Остальные этапы практически повторяли первый, с той разницей, что в них участвовали более взрослые добровольцы и было больше мужчин. Также в опросниках больше внимания было уделено опыту как краткосрочных, так и длительных отношений. Принципиальной разницы в развитии отношений в зависимости от пола и возраста не наблюдалось.

По мере развития отношений участники демонстрировали привязанность и заботу в отношениях, которые становились долгосрочными, чаще, чем в краткосрочных. Однако многие другие показатели, в том числе сексуальная активность, стремление выставить себя перед партнером в лучшем свете и т. п. не менялись.

«Самые интересные моменты в отношениях происходят до того, как люди оказываются в одной постели, — считает Иствик. — Вы задаетесь вопросами — приведет ли это к чему-нибудь? Насколько сильно мне нравится этот человек? Где-то здесь и начинаются расхождения между долгосрочными и краткосрочными отношениями, и у нас очень мало сведений об этом конкретном периоде времени».

Исследователи установили, что и в краткосрочных, и в длительных отношениях романтический интерес растет с одинаковой скоростью. Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в то время как в длительных продолжает нарастать.

Как выяснили ученые, это расхождение, в среднем, наблюдается после первого полового контакта.

«Люди проводили ночь с одними партнерами и думали — ничего себе, как здорово. Они стремились и дальше развивать эти отношения. Другие же партнеры восторга не вызывали и отношения вскоре заканчивались», — рассказывает Иствик.

По всей видимости, удовольствие, полученное с новым партнером в постели, способно сыграть определяющую роль для дальнейших отношений, предполагают исследователи. Таким образом, у отношений, имевших захватывающее начало и приятную для обоих партнеров первую ночь, больше шансов вырасти во что-то серьезное.

Даже если отношения дошли до брака, расслабляться не стоит — союз может распасться из-за измены одного из партнеров. Американские психологи выделили ряд факторов, повышающих вероятность измены. Так, потенциальные изменщики более склонны подолгу разглядывать других людей, отмечая их привлекательность. Оказался важен и предыдущий опыт сексуальных отношений. Мужчины, ранее вступавшие в большое число половых связей, изменяли чаще.

Среди женщин ситуация оказалась противоположной — чем меньше половых партнеров у женщины было до брака, тем охотнее она шла на измену.

Также стоит иметь в виду, что со временем интерес к сексу в парах падает, по крайней мере у женщин: после первого года отношений они проявляют к интимным отношениям в четыре раза меньший интерес, чем женщины, которые находятся в отношениях с партнером меньшее количество времени. У мужчин такая закономерность замечена не была. Кроме того, на сексуальный интерес влияет возраст, предыдущий опыт, наличие детей, недавно перенесенные ЗППП и проблемы с физическим и психическим здоровьем.