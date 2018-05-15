Антропологи посчитали количество извилин в мозге первого человека

Ученые изучили строение мозга древних людей Homo naledi, останки которых были найдены в ЮАР . Считается, что современный вид человека произошел напрямую от этого предка.

Антропологи выяснили, что у Homo naledi мозг был небольшим, но довольно складчатый и извилистый. Это свидетельствует о том, что наш предок был довольно смышленым.

Возможно, древние орудия возрастом 300 тысяч лет, были сделаны не современым человеком, как раньше считали ученые, а нашим предком.

Homo naledi был прямоходящим и больше походил на современного человека, чем на примата. Ученые также выяснили, что наш предок варил пищу перед употреблением, а значит, умел разводить огонь.