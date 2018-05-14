Ученые объяснили происхождение двухголового олененка, найденного в США

Два года назад житель штата Миннесота отправился за грибами и нашел очень странный предмет: мертвого двухголового олененка. Маленький трупик отправили в департамент природных ресурсов штата и заморозили, чтобы позже изучить подробнее. В этом году исследование было завершено, и теперь каждый может прочитать описание диковинной находки.

Джино Ди’Анджело, эколог и специалист по оленям из университета штата Джорджия, изучил находку: «Мы даже не можем сказать, какова вероятность рождения такого животного — нет статистики. Из миллиона оленят, которые появляются на свет каждый год на территории США , какая-то часть рождается с такими аномалиями развития, но мы не знаем, какая».

Двухголовый детеныш белохвостого оленя оказался сиамскими близнецами. О других подобных случаях у оленей известно только по материалам выкидышей, но эти прожили весь срок беременности и успели родиться.

Сиамские близнецы иногда рождаются у домашних животных, случаи описаны у коров, овец и кошек. О диких животных известно меньше, но ученые полагают, что дело не только в недостатке данных, а в том, что с дикими животными такое случается в принципе реже. С 1671 по 2006 год учеными описано 19 пар сиамских близнецов у диких животных, из них пять пар — оленята. Причины этих аномалий неизвестны.

Затем группа исследователей провела вскрытие, сделала МРТ и КТ тела. Исследование показало, что у оленят был один на двоих позвоночник, ближе к голове разделявшийся на две части. Пищеварительных тракта было два, хотя только один заканчивался там, где положено. Сердца тоже было два, и две селезенки, а вот печень была одна, и та очень плохо развится. Легкие оленят никогда не вдыхали воздух (извлеченные из тела и помещенные в воду, они сразу осели на дно сосуда), а значит, оленята родились мертвыми.

Судя по положению тела, мать-олениха пыталась поднять мертворожденного олененка на ноги и накормить: материнский инстинкт очень силен, отмечают исследователи. Тело оленят сохранили; посмотреть на него можно в здании департамента природных ресурсов Миннесоты, в столице штата, городе Сент-Пол. А описание его опубликовано в журнале The American Midland Naturalist.