Графену запретили взаимодействовать с будущим

Российские физики теоретически опровергли предположение, что проводимость графена нарушает принцип причинности. Согласно этой фундаментальной концепции, на физические процессы могут влиять только события прошлого, но не будущего. Результат позволит как лучше понять свойства этого вещества, так и найти, где его еще можно применять. Работа опубликована в журнале Physical Review D.

Графен представляет собой плоский слой атомов углерода толщиной в один атом. Это вещество привлекает ученых благодаря своим необычным электрическим, оптическим и механическим свойствам. Поэтому он интересен и с фундаментальной, и с практической точек зрения.

«Несмотря на фантастически малую толщину, графен, в частности, оказался довольно прочным материалом и проводит ток даже при нулевой температуре, когда плотность носителей заряда равна нулю. Совершенно неожиданным стало то, что эта остаточная проводимость выражается через фундаментальные физические константы — заряд электрона и постоянную Планка, — отмечает один из авторов статьи Владимир Мостепаненко, сотрудник Казанского федерального университета и Пулковской астрономической обсерватории РАН. — Графен уже успешно используется в десятках микроустройств и даже обнаружен в межзвездном пространстве, что представляет большой интерес для астрофизики».

Необычные свойства проводимости графена заставили некоторых ученых допустить, что для него нарушается один из важнейших принципов физики — принцип причинности. Он означает, что на события, происходящие в данный момент, могут влиять только прошлые события, но ни в коем случае не будущие, которые еще не произошли.

Авторы статьи смогли доказать, что принцип причинности для графена выполняется. Этот важный результат ученые получили благодаря очень точному вычислению проводимости графена при тщательном соблюдении всех остальных фундаментальных принципов физики. Результат российских физиков открывает широкие возможности для изучения отражательных и поглощательных свойств графена, которые важны как для нанотехнологий, так и для астрофизики.