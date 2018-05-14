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Ученые собираются вырастить мозг неандертальца
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Ученые собираются вырастить мозг неандертальца 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Знаменитый антрополог Сванте Паабо и его коллеги планируют в течение года закончить эксперимент по выращиванию органоидов мозга из стволовых клеток, в геном которых с помощью CRISPR внесут несколько неандертальских генов, предположительно, влиявших на развитие мозга и работу нейронов.
Вряд ли кто-нибудь знает о неандертальцах больше, чем шведский биолог Сванте Паабо, человек, руководивший проектом расшифровки генома неандертальца и денисовского человека. В 2014 году Паабо закончил научно-популярную книгу «Неандерталец» (Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes), которую скоро можно будет прочитать и на русском языке — издание готовит издательство Corpus.
Сам Паабо тем временем готовится к новой большой работе: группа генетиков под его руководством собирается с помощью технологии редактирования генома CRISPR внедрить в ДНК стволовых клеток Homo sapiens несколько генов неандертальцев (из тех, что не закрепились в нашей ДНК) и направит эти стволовые клетки по пути развития клеток головного мозга — нейронов. В результате ученые получат органоиды мозга — маленькие (с зернышко, несколько миллиметров в диаметре) сгустки клеток, очень отдаленно напоминающие фрагмент настоящего мозга.
Выращивание органоидов — сложная, но очень важная наука. Маленькие искусственные фрагменты, состоящие из тех же клеток, что и настоящие органы, позволяют ученым тестировать лекарства и изучать воздействие ядов, а также (как раз это собирается сделать Сванте Паабо) изучать взаимодействие клеток в живых органах. От настоящих печени, легких, почек и мозга органоиды отличаются не только размером, но и структурой и функциональностью: клетки органоидов не организованы в структуры, характерные для настоящих органов, и выполняют только свою работу: почка-органоид не выводит из тела жидкости, печень-органоид не очищает кровь, а крохотный мозг-органоид не думает и не чувствует.
Сванте Паабо и его коллег интересует, как будут работать отчасти «неандертальские» органоиды: изменится ли время роста клеток и образования связей между ними, время прохождения по нейронам сигнала. «В идеале результат покажет, что генетические изменения приводят к замедлению роста нейронов или изменению их структуры, — объясняет ученый газете The Guardian, — и мы сможем предположить, что именно это — наше главное отличие от неандертальцев».
“Опираясь на имеющиеся сегодня данные невозможно сказать, что судьба неандертальцев сложилась так печально по сравнению с судьбой нашего вида из-за различий в работе мозга. но мысль об этом крайне соблазнительна, ” — отмечает Паабо.
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