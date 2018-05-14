Британские ученые нашли пользу от бобров

Исследование показало, что бобровые плотины способствуют очищению рек, замедляют вымывание минералов из почвы и снижают эрозию.

Бобров любить не принято: многие видели, как эти животные повреждают деревья — что приводит к разрушению береговой линии — и перегораживают течение плотинами, превращая чистые ручьи в болота. Недаром охота на бобров дозволяется властями куда шире, чем на большинство других диких животных средней полосы. Однако команде профессора Эксетерского университета Ричарда Брэзьера (Richard Brazier) удалось показать, что наши взгляды на вредность бобрового строительства сильно преувеличена. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth Surface Processes and Landforms.

Ученые наблюдали за группой обыкновенных бобров (Castor fiber) в английском Западном Девоне. С 2011 года животные сильно замедлили течение местной речки, возведя 13 плотин. Некогда быстрый поток превратился на этом участке в сеть почти стоячих запруд общей площадью в 2,5 гектара. Исследователи оценили объемы осадков, которые накапливаются в этих водоемах, обнаружив, что они способствуют очищению воды, загрязненной удобрениями с соседних сельскохозяйственных угодий.

Сооружения одной лишь этой семьи бобров накопили 101,5 тонны осадков, примерно 71 килограмм на квадратный метр поверхности. До 70 процентов из них приходится на почву, смытую с расположенных выше активно эксплуатирующихся полей и пастбищ. При этом вода, поступающая в эти естественные «отстойники», содержала избыточные количества фосфорных и азотных удобрений, нередко создающих серьезные проблемы для дикой природы и здоровья людей. Вода же, покидающая «бобровую территорию», была почти очищена от них: ученые подсчитали, что осадки удержали около 15,9 тонны азота и 0,91 — фосфора.