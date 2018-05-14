Международный форум по атомной энергетике «Атомэкспо» открывается в Сочи

Юбилейный, десятый, международный ежегодный форум "Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка в мировой атомной энергетике — открывается в понедельник в Сочи . Участники форума, представляющие многие страны и ведущие компании, в течение трех дней в главном сочинском медиацентре обсудят современное состояние атомной отрасли, а также наметят тренды ее дальнейшего развития.

Сочи впервые принимает у себя "Атомэкспо". До этого форум проходил в Москве и лишь однажды, в 2013 году, в Санкт-Петербурге

За прошедшие годы "Атомэкспо" "завоевал авторитет и доверие международного сообщества, объединил вокруг себя не только мировых лидеров атомной индустрии, но и страны, встающие на путь развития атомной энергетики или находящиеся в процессе принятия стратегических решений в энергетической политике", заявил в приветствии участникам нынешнего форума первый заместитель руководителя администрации президента РФ , председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко , возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.

"Форум всегда отличался актуальной программой, статусными экспертами, конструктивным обсуждением новаторских идей, направленных на развитие атомной отрасли, повышение ее безопасности и конкурентоспособности", — подчеркнул Кириенко.

"Атомэкспо" проводится с 2009 года по инициативе Росатома. В форуме принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций, ведущие эксперты. С 2009 по 2017 годы в мероприятиях форума приняли участие около 38 тысяч человек из 83 стран. Свои выставочные экспозиции представили около тысячи компаний. На полях девяти форумов было подписано более 300 соглашений и международных документов о сотрудничестве.

Объединение усилий на ключевых направлениях

Как отметил в своем приветствии генеральный директор Росатома Алексей Лихачев , повестка "Атомэкспо-2018" "насыщенная и разнообразная".

"Нам предстоит рассмотреть актуальные вопросы многостороннего сотрудничества во всех сегментах атомной отрасли, ознакомиться с новыми технологическими решениями для "зеленой" энергетики; обсудить тенденции и перспективы развития аддитивных технологий, задачи по развитию ядерной инфраструктуры, по усилению привлекательности атомных технологий. Отдельный трек будет посвящен вопросам цифровизации", — сообщил Лихачев.

Мероприятия "Атомэкспо-2018" будут объединены девизом "Глобальное партнерство — общий успех". "Сегодня для решения ключевых задач атомной энергетики — обеспечение энергобезопасности, стабильности поставок и экологичности — особую важность приобретают глобальные партнерства и инновации. Мы убеждены, что движение вперед, к дальнейшему развитию мирного использования атомной энергии, к "зеленому" энергобалансу, возможно только объединенными усилиями", — отметил Лихачев.

Премия за развитие мирного атома

Особенностью нынешнего форума станет церемония награждения первых лауреатов новой международной премии Atomexpo Awards, профессиональной награды за вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.

Цели и задачи конкурса на соискание новой премии — представление достижений компаний в области атомной энергии, повышение рейтинга доверия общественности к мирному атому, поддержание высокого уровня профессиональных компетенций в атомной отрасли.

В конкурсе смогли принять участие компании и организации, участвовавшие в "Атомэкспо" за все время его проведения с 2009 года и реализовавшие за это время свои проекты, претендующие на получение премии. Atomexpo Awards будет вручаться в пяти номинациях.

В номинации "Лучший старт" премия присуждается за лучший проект, связанный с запуском реализации национальной атомной программы, в том числе сооружением АЭС, в стране-новичке в области атомной энергетики. В номинации "Атомные технологии для улучшения качества жизни" премия присуждается за лучший проект в области неэнергетического применения ядерных технологий: это ядерная медицина, технологии радиационной обработки для сельского хозяйства и промышленности, технологии безопасности и защиты, неразрушающий контроль и т.п.

Победитель в номинации "Инновации для будущего" получит премию за самые прорывные и инновационные технологические проекты в области строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики и проекты в области атомного машиностроения. Наградой в номинации "Общественная приемлемость" будет отмечена реализация наиболее эффективных коммуникационных проектов, направленных на повышение общественной приемлемости атомной энергии.

Наконец, в номинации "Сохранение и развитие человеческого капитала" премия будет вручена за лучший проект в сфере управления человеческим капиталом, направленный на создание кадровых резервов, обеспечение условий повышения квалификации сотрудников, развитие и интеграцию корпоративной культуры.

Главные вопросы атомной энергетики

На пленарном заседании форума намечено обсудить, насколько за прошедшие 10 лет удалось приблизиться к созданию "глобального партнерства" в атомной энергетике и какие события в мировой атомной отрасли могут стать основой формирования такого партнерства. В ходе обсуждения будут затронуты проблемы экологии, возникновение новых "центров роста" атомной энергетики в мире, форматы партнерств в мирной ядерной сфере. Особое внимание будет уделено трендам развития атомной энергетики на следующее десятилетие.

В программе "Атомэкспо-2018" два десятка "круглых столов" и дискуссий, посвященных развитию различных направлений мировой атомной энергетики. Так, на "круглом столе" "Развитие компетенций для стран-новичков и стран, расширяющих ядерные энергетические программы" речь пойдет о лучших практиках в сфере развития ядерной инфраструктуры в мире, а также о потенциальных проблемах, с которыми могут столкнуться страны-"дебютанты" в области мирного атома и государства, расширяющие свои ядерные энергетические программы.

Другое мероприятие в формате "круглого стола" будет посвящено вопросу, как выстраивать консорциумы и альянсы между компаниями из различных стран при строительстве АЭС, как должны распределяться риски, какими компетенциями должны обладать заказчики и его стратегические партнеры для успешного выполнения крупных проектов по сооружению атомных станций.

На форуме в Сочи речь пойдет и о том, возможна ли цифровизация атомной энергетики. Будут обсуждаться значительное усложнение процессов управления, все более широкое распространение киберугроз, ужесточение норм и правил в области ядерного законодательства, разные подходы к пониманию которых неминуемо ведут к удорожанию проектов сооружения энергоблоков АЭС в разных странах. Планируется, что участники дискуссии дадут свои ответы на главный вопрос — останется ли АЭС в цифровом "каменном веке", или же это не так, и на атомных станциях тоже есть место для цифровых технологий.

Одним из основных мероприятий "Атомэкспо-2018" станет и "круглый стол", на котором будут подняты вопросы глобального партнерства ученых для развития атомной энергетики.

Участники мероприятия обсудят форматы международного научного сотрудничества и факторы, влияющие на успех, на примере проектов международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР, Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов FAIR и других.

В центре внимания участников форума будет также вопрос, насколько экологически чистыми являются ядерные технологии. Участники дебатов на эту тему представят свое видение места атомной энергетики среди разных энергоисточников и рассмотрят перспективы формирования партнерств между генерирующими компаниями, использующими чистые источники энергии (солнце, ветер, вода и атом) для эффективной работы энергосистем.

По традиции, на нынешнем "Атомэкспо" будет идти речь и о том, как готовить инженерные кадры для атомной отрасли. Участники тематической панельной дискуссии, среди которых будут представители университетов, поделятся своим мнением о том, каким они видят обучение будущих специалистов, каковы современные требования к выпускникам профильных вузов, а также представят примеры сотрудничества образовательных организаций разных стран в подготовке инженеров.