В честь 83-летия московского метрополитена проходит парад поездов

Открылся парад в субботу в 5:30 утра на станции метро «Октябрьская». Параду дал старт именной поезд «Сокольники», в вагонах которого реконструирована обстановка составов метро тех времён, когда оно только появилось: более 80 лет назад пассажиры ездили в вагонах с тускловатым мягким светом, мягкими диванами, в салонах, отделанных пластиком, напоминающим линкруст.

На параде более 700 тысяч московских пассажиров узнают, как со временем изменялись вагоны, будет показан весь подвижной состав метрополитена. Разные типы составов участвуют в параде: 81-760/761, «Еж 3», 81-720/721 ("Яуза"), 81-717/714 ("Номерной"), 81-740/741 ("Русич"), а также современный состав 765-й серии — «Москва».

Московский метрополитен начал работать 15 мая 1935 года. Поезда начали двигаться по первой 11-километровой линии московского метро между станциями «Парк культуры» и «Сокольники».