Ретропоезд «Сокольники» открыл парад поездов в московском метро

Парад поездов в субботу в 05:30 открыл ретропоезд «Сокольники» на Кольцевой линии Московского метрополитена, увидеть парад смогут порядка 700 тысяч пассажиров метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки. Парад поездов начался в субботу в 05:30 утра на станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена. «Открыл торжественное мероприятие именной ретропоезд „Сокольники“. В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего „линкруст“, — говорится в сообщении. В честь 83-летия метро проводит на Кольцевой линии парад поездов. На линии 12 и 13 мая будут курсировать составы самых разных моделей. В честь дня рождения метро у горожан появляется возможность не только увидеть сразу все действующие составы на одной линии, но и прокатиться в салоне каждого из них: все составы-участники парада работают с пассажирами и курсируют по линии. „Работники столичного метрополитена с большим уважением относятся к традициям и истории предприятия, которая насчитывает уже 83 года непрерывной работы. Парад поездов продемонстрирует нашим пассажирам весь подвижной состав метрополитена“, — сказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Он отметил, что почти 700 тысяч пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением времени менялись вагоны. Участниками парада станут различные типы составов метро: „Еж3“, 81-717/714 (»Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761. Завершит парад поездов самый современный и эргономичный тип подвижного состава, поезд нового поколения 765 серии — «Москва». Все они будут курсировать на Кольцевой линии 12 и 13 мая, после чего каждый поезд вернется на свою рабочую линию.. На кольцевой линии столичного метро на выходных пройдет парад поездов. Московский метрополитен в честь своего 83-летия проведет в предстоящие выходные парад поездов на Кольцевой линии. «В предстоящие выходные Московский метрополитен в честь своего 83-летия проводит на Кольцевой линии парад поездов. Уже четвертый год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московском метро», сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе Московского метрополитена. По словам собеседника агентства, 12 и 13 мая на Кольцевой линии будут курсировать составы самых разных моделей со всех линий столичного метро. «Парад поездов начался в субботу в 5:30 утра на станции „Октябрьская“ Кольцевой линии. Открыл торжественное мероприятие именной ретропоезд „Сокольники“. В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего „линкруст“, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Парад поездов продемонстрирует нашим пассажирам весь подвижной состав метрополитена. Почти 700 тысяч пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением времени менялись вагоны», — цитирует пресс-служба слова первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова. Совсем скоро, 15 мая, Московскому метрополитену исполнится 83 года! Уже сегодня для вас начался традиционный парад поездов на Кольцевой линии. Больше праздничных событий ко Дню рождения #мосметро: https://t.co/N3rzUINFKw pic.twitter.com/MaWc0Nm1HU— Мосметро (@MoscowMetro) 12 мая 2018 г. Участниками Парада также станут различные типы составов Московского метрополитена: «Еж3», 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761. Все они будут курсировать на Кольцевой линии 12 и 13 мая, после чего каждый поезд вернется на свою рабочую линию.. Московский метрополитен проводит Парад поездов на Кольцевой линии. В предстоящие выходные Московский метрополитен в честь своего 83-летия проводит на Кольцевой линии Парад поездов. Уже четвертый год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московском метро.12 и 13 мая на Кольцевой линии будут курсировать составы самых разных моделей. Уже традиционно, в честь дня рождения Московского метрополитена, у горожан появляется возможность не только увидеть сразу все действующие составы на одной линии, но и прокатиться в салоне каждого из них: все составы-участники Парада работают с пассажирами и курсируют по линии. Парад поездов начался в субботу в 5:30 утра на станции «Октябрьская» Кольцевой линии. В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего «линкруст». Почти700 тысяч пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением временименялись вагоны", — сказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Завершит Парад поездов самый современный и эргономичный тип подвижного состава, поезд нового поколения 765 серии — «Москва». Все они будут курсировать на Кольцевой линии 12 и 13 мая 2018 года, после чего каждый поезд вернется на свою рабочую линию. Справочно:Московский метрополитен впервые открыл двери станций для пассажиров 15 мая 1935 года. Этот грандиозный проект был реализован благодаря труду сотен советских инженеров и рабочих, которые создали настоящие подземные дворцы, с уникальным художественным оформлением. Московский метрополитен с самого начала стал обслуживать сотни тысяч людей и, по мере своего роста, открывал двери для новых и новых пассажиров. Именно в этот день началось регулярное движение поездов по первой 11-километровой линии столичного метро, которая соединила два любимейших места отдыха москвичей — Сокольники и Парк культуры. Все путешествие занимало чуть больше двадцати минут, тогда как трамвай — основной вид транспорта в те годы — тратил на поездку по этому маршруту около двух часов.. «Парад поездов» стартовал на Кольцевой линии Московского метрополитена в честь его 83-летия. «Парад поездов», посвященный 83-летию Московского метрополитена, стартовал на Кольцевой линии подземки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. «12 и 13 мая Московский метрополитен в честь своего 83-летия проведет „Парад поездов“. Уже четвертый год подряд на Кольцевой линии будут курсировать составы самых разных моделей, а у горожан появляется возможность не только увидеть сразу все действующие составы на одной линии, но и прокатиться в салоне каждого из них: все составы-участники парада работают с пассажирами и курсируют по линии», — пояснили в пресс-службе. Старт «Параду поездов» был дан в 5:30 на станции «Октябрьская» Кольцевой линии столичной подземки. В пресс-службе метро отметили, что в современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов подземки, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего линкруст. Почти 700 тыс. пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением времени менялись вагоны", — приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова. Отмечается, что в «Параде поездов» представлены такие типы составов, как «Еж3», 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761, а также новейший состав 765-й серии — «Москва».. На Кольцевой линии метро стартовал парад поездов. На Кольцевой линии столичного метрополитена с 5:30 идет Парад поездов, посвященный 83-летию подземки. День рождения метро отмечает 15 мая. Сегодня и завтра по кольцу будут курсировать все составы, работающие сейчас в метро. Пассажиры могут встретить как новейший поезд «Москва», который пришел сюда с Таганско-Краснопресненской линии, так и восстановленный ретро-поезд «Сокольники», который обычно ходит по красной ветке. Кроме того, здесь же «Еж3», 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761. «Почти 700 тысяч пассажиров за два дня смогут узнать, как с течением времени менялись вагоны», — сообщил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.. В московском метро пройдет парад поездов. Парад поездов состоится на Кольцевой линии московского метрополитена 12 и 13 мая в честь 83-летия со дня открытия метро, пассажиры смогут увидеть и прокатиться как в современных, так и в воссозданных ретровагонах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «В выходные московский метрополитен в честь своего 83-летия проведет на Кольцевой линии парад поездов. Уже четвертый год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московском метро», — рассказал Ликсутов РИА Новости. По словам главы департамента, парад поездов начнется 12 мая в 05.30 утра на станции «Октябрьская» Кольцевой линии, откроет торжественное мероприятие именной ретропоезд «Сокольники». «В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего „линкруст“ (материал с рельефными рисунками — ред.)», — пояснил заммэра. Он добавил, что парад будет длиться всю субботу и до 20.00 воскресенья.. Парад поездов на Кольцевой линии метро Москвы пройдет в субботу. Парад поездов пройдет на Кольцевой линии Московского метрополитена в субботу и 13 мая, он приурочен к 83-летию с момента открытия первой линии подземки — «Сокольнической», сообщается на официальном сайте мэра столицы. Движение по участку метро от станции «Сокольники» до «Парка культуры» запустили 15 мая 1935 года. Пассажиры смогут прокатиться во всех типах вагонов, которые сегодня используются в московском метро. Парад поездов начнется в субботу в 05:30 на станции «Октябрьская» Кольцевой линии и будет проходить до 20:00, а 13 мая — с 08:00 до 20:00. Парад откроется запуском именного ретропоезда «Сокольники». В нем воссоздан интерьер первых вагонов метро: мягкие диваны, теплый и приглушенный свет, а также светильники в виде бра. После пассажиры увидят состав из вагонов «Еж-3», за ним проследует поезд, состоящий из вагонов типа 81-717/714 (так называемые номерные), потом на линию выйдут составы «Яуза», «Русич», 81-760/761 ("Ока"), а также поезд нового поколения под названием «Москва» (765-я серия). Поезда «Москва» запустили в подземке в прошлом году. Они вместительнее прежних и могут перевозить более 1,5 тысяч человек. У этих составов сквозной проход между вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. В вагонах также установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы, которые помогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Сейчас по Таганско-Краснопресненской линии курсируют 43 поезда «Москва».. Парад поездов пройдет в Московском метро. В выходные 12 и 13 мая на Кольцевой линии метро Москвы состоится парад поездов. По словам руководителя столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, мероприятие приурочено к 83-й годовщине открытия подземки. — Пассажиры смогут прокатиться во всех типах вагонов, которые сегодня используются в Московском метро, — пообещал он. В субботу парад начнется в 05:30 на станции «Октябрьская» и продлится до 20:00. На следующий день самых ранних зрителей ждут к 08:00. Первой акцией станет запуск именного ретропоезда «Сокольники», где воссоздан аутентичный интерьер с мягкими диванами и светильниками-бра. Затем пассажиры увидят состав из вагонов «Еж-3», состав номерных вагонов, поезда «Яуза», «Русич», «Ока» и «Москва», принадлежащий к новейшей, 765-й серии. Сайт газеты «Москва. Центр» напоминает, что в 2020 году метрополитен откроет сразу три участка Большой кольцевой линии.. Парад поездов пройдет на Кольцевой линии метро Москвы 12 и 13 мая. Парад поездов пройдет на Кольцевой линии Московского метрополитена 12 и 13 мая, он приурочен к 83-летию с момента открытия первой линии подземки — «Сокольнической», сообщается на официальном сайте мэра столицы. «Пассажиры смогут прокатиться во всех типах вагонов, которые сегодня используются в московском метро. Парад поездов начнется 12 мая в 05:30 на станции „Октябрьская“ Кольцевой линии и будет проходить до 20:00, а 13 мая — с 08:00 до 20:00», — сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Парад поездов пройдет в выходные на Кольцевой линии метро. Парад поездов состоится на Кольцевой линии метро 12 и 13 мая в честь 83-летия со дня открытия метро. Как сообщил РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры смогут увидеть и прокатиться как в современных, так и в воссозданных ретровагонах. Парад будет длиться всю субботу, 12 мая и до 20 часов воскресенья, 13 мая. «В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего „линкруст“, — пояснил заммэра. Парад поездов проходил в столичном метро и в прошлом году.

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