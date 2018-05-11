Древний вирус преследует человека около 12000 лет

Разрушающий печень вирус преследует человека около 12000 лет

Ученые нашли следы гепатита B в геномах людей бронзового и раннего железного веков. Сравнение наследственной информации древних и современных вирусов позволило сделать оценку времени возникновения патогена, которое оказалось в диапазоне от 13 600 до 6 900 лет до н.э. Одна работа на эту тему опубликована в журнале Nature, другая — на сервере препринтов по биологии bioRxiv.

Многих современных болезней в прошлом не существовало. Сегодня гепатит B приводит к смерти примерно миллиона людей в год, однако доисторическим людям, скорее всего, эта заболевание не было известно. Шимпанзе и гориллы также болеют гепатитом, причем заражающий их штамм чрезвычайно похож на человеческий. Выдвигались предположения, что вирус возник в Африке и сперва атаковал обезьян, а затем перешел к человеку, попав однажды в кровь во время охоты — или разделывании мяса. Ранее самые древние свидетельства заражения человека были получены при анализе итальянской мумии XVI века.

В новых работах эта граница отодвигается на несколько тысяч лет. В опубликованной в Nature статье описывается работа группы ученых под руководством Эске Виллерслева из Кембриджского университета, которые изучали 304 генома жителей Евразии возрастом от 5500 до 2500 лет. Следы заражения гепатитом удалось найти в 12 случаях. Самым древним из них оказался мужчина из Германии , останкам которого около 4500 лет. Биологи сравнили восстановленные геномы старых и современных штаммов и смогли на основе данных о скорости мутаций и распространенности их в популяции оценить, когда именно возник вирус. В другой работе под руководством Йоханнеса Краузе из Института человеческой истории общества Макса Планка рассказывается о том, что следы заражения гепатитом обнаружили в зубах трех скелетов из Германии, возрастом от 5200 до 7000 лет.

Датировка появления вируса из первой работы предлагает интересную альтернативу стандартному взгляду на эволюцию гепатита: возможно, вирус изначально появился у жителей Евразии или даже Северной Америки, а затем распространился на другие популяции людей и обезьян, хотя механизм такой передачи остается неясным. По времени этот процесс совпадает с развитием цивилизации, когда крупные популяции людей стали объединяться с помощью торговых путей. Однако другие ученые указывают на то, что оценка появления гепатита неоднозначна, так как из-за особенностей его размножения стандартные методы молекулярного датирования нельзя к нему применять.