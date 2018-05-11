Гарвардский стартап по омоложению собак. А потом и людей.

Биотехнический стартап хочет начать производство по омоложению собак. Если все пойдет хорошо, то следующим шагом может быть омоложение людей.

Стартап получил название Rejuvenate, и он создан знаменитым гарвардским генетиком Джорджем Черчем, человеком, внесшим вклад в разработку исследований, которые послужили основой для CRISPR. Кстати именно он также работает на проблемой клонирования мамонтов..

Rejuvenate планирует использовать технику генной модификации для изменений "инструкций ДНК", которые уходят в клетки. Тем самым ученые планируют восстановить некоторые биологические маркеры до юношеского возраста, а может, и вовсе обратить старение вспять. Такие планы по большей части основаны на исследованиях, касающихся простых организмов, вроде червей и мух. Модификация их генов может увеличить жизнь особей в два раза или даже больше.

Согласно исследованию MIT Technology Review, лаборатория уже протестировала ряд своих техник на мышах и смогла обратить вспять дегенеративную сердечную патологию. Следующие шаги будут предприниматься именно в этом направлении. Ученые будут пытаться излечить специфические состояния организма, свойственные возрасту, вроде почечной и сердечной недостаточности, ожирения и диабета у грызунов.

MIT Technology Review также предполагает, что компания уже завершила сходные предварительные тесты на биглях, хотя Rejuvenate официально не подтвердил, сработали эти процедуры или нет.

Компания не скрывает, что идея омолаживать собак пришла основателям стартапа по одной причине: получить разрешение на подобные исследования, проводимые на людях, было бы очень непросто. "Ты не пойдешь в Управление по надзору за лекарственными средствами, и не будешь говорить, что мы увеличиваем срок жизни на 20 лет. Ведь там ответят: "Прекрасно, приходите через 20 лет с данными", — сказал сам Черч на мероприятии, посвященному открытию компании.

Вместе этого Rejuvenate сначала попытается остановить смертельные сердечные заболевания, обычные для спаниелей и доберманов-пинчеров, тем самым накопив свидетельства, что концепция может работать и на людях.

Сам Черч говорит, что первым запишется на лечение, если технология будет безопасной, или даже станет подопытной свинкой для исследований. По его словам, цель стартапа — "это тело и мозг 22-летнего человека, но с опытом личности, прожившей 130 лет".