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Ученые РФ и Японии проведут исследования в Татарском проливе
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Российские и японские ученые проведут исследования в Татарском проливе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / VladimirE
Ученые России и Японии на научно-исследовательском судне "Академик М. А. Лаврентьев" отправились в северную часть Японского моря для проведения комплексных геолого-геофизических, газогеохимических и океанографических исследований в Татарском проливе, сообщает ДВО РАН.
В составе экспедиции — ученые Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН и японского университета Мэйдзи.
"Татарский пролив, несмотря на большой объем работ, выполненных здесь с целью поисков нефтяных залежей, до сих пор недостаточно изучен, как один из важных геологических и океанографических объектов. Изучение геодинамических условий формирования осадочного бассейна Татарского пролива, оценка его углеводородного, сейсмогенного и климатообразующего потенциала является одной из приоритетных задач экспедиционных исследований ТОИ ДВО РАН на период 2017-2021 годов", — сообщил заведующий лабораторией гравиметрии ТОИ ДВО РАН Максим Валитов.
Ученые проведут комплексные геолого-геофизические, газогеохимические и океанографические исследования для изучения общего строения земной коры, структуры, состава и возраста осадочных отложений и коренных пород, выявят глубинные тектонические структуры, изучат распределение газогидратных полей.
Также исследователи будут искать и изучать участки газовой эмиссии, новые газогидратоносные участки в южной части Татарского пролива, оценят поток парниковых газов и концентрацию ртути, проведут другие исследования.
Вернуться экспедиция планирует 27 мая.
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