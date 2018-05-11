Алтайские ученые научились распознавать голосовые подделки

Молодые ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали систему для определения в записи голоса возможного редактирования. Как рассказали "РГ" в пресс-службе вуза, проект может быть полезен там, где идентификация личности проводится по голосовым биометрическим данным.

Система способна определять подделку голоса. Команда разработчиков трудится над ее созданием уже 2,5 года. Ученые утверждают, что им удалось достичь высоких результатов. В частности, последним достижением они называют создание аналитических модулей, способных обнаруживать речевые подделки, и определять с высокой долей точности диктофонную запись.

Работа ученых, в первую очередь, направлена на борьбу с мошенничеством. Ее можно использовать, например, в банковской сфере, а также для обеспечения безопасности режимных объектов или защиты мобильных приложений — везде, где "пропуском" служит идентификация голоса.