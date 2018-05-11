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Ученые презентовали более 30 видов продукции из водорослей
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Российские ученые предложили изготавливать из водорослей 30 видов продукции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / euthymia
Специалисты Камчатского государственного технического университета — одного из крупнейших вузов региона — презентовали более 30 видов продукции, изготовленной из морских водорослей, сообщает краевое правительство.
"Это результаты первичной переработки водорослей (сухая ламинария, крупка, мука, микронизированная пудра, гель), продукты питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, чипсы, сублимированные супы, роллы, соки и коктейли), фармацевтические средства и косметические товары", — говорится в сообщении.
Власти Камчатки поддержали инновационные разработки представителей университета, учитывая, что у берегов полуострова сосредоточены большие запасы этого биоресурса, который сейчас практически не перерабатывается.
"Учитывая, что все больше людей задумываются о правильном питании, я думаю, что у подобного проекта есть будущее. Тем более что основу для производства дарит камчатская природа", — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Ирины Унтиловой.
Она призвала ученых организовать расширенную презентацию продукции из водорослей для камчатских предпринимателей, отметив, что многие бизнесмены могут заинтересоваться данным производством и организовать его в промышленных масштабах.
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