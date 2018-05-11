Выявлен новый признак инопланетной жизни

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что по особенностям смены сезонов на экзопланетах, которую гипотетически можно наблюдать с помощью мощных космических телескопов, можно определить признаки существования инопланетной жизни. Например, растительный покров летом уменьшает количество углекислого газа в атмосфере северного полушария Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Астробиологи полагают, что телескопы следующего поколения помогут с довольно высокой точностью определить состав атмосферы экзопланет и выявить колебания в концентрации отдельных газов в течение года. Сезонные изменения, возникающие из-за наклона оси и движения планеты вокруг Солнца, влияют на жизнедеятельность организмов, которые, в свою очередь, определяют состояние воздушной оболочки.

Ученые смоделировали колебания атмосферного кислорода на планете с составом атмосферы, аналогичным земному миллиарды лет назад, когда существовали лишь бактерии. Они также охарактеризовали сезонные изменения других газов, включая углекислоту и метан. Оказалось, что хорошим маркером является озон, который образуется за счет химических реакций с участием молекулярного кислорода, выделяемого живыми организмами.