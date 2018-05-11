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В Охотском море проведут глубоководную съемку
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Ученые впервые за 30 лет проведут глубоководную съемку в Охотском море 

ТАСС 37 минут назад
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Сотрудники Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра ("ТИНРО-Центр") впервые за 30 лет проведут глубоководную съемку в Охотском море. Также спустя десятилетний перерыв, будет выполнена аналогичная глубоководная съемка в районе Курильских островов и Юго-Восточной Камчатки и крупная донная траловая съемка в Чукотском море, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу главный специалист-советник ТИНРО-Центра Валерий Акулин.
"Мы подготовили программу, рассчитанную до 2022 года, согласно которой научно-исследовательские и промышленные суда будут каждый год вести глубоководную съемку в разных районах дальневосточных морей. Например, в Охотском море такие исследования не проводились в течение 30 лет, а в районе Курил, юго-восточной Камчатки и Чукотском море — 10 лет", — рассказал собеседник агентства.
Программное изучение глубин дальневосточных морей связано с тем, что впервые за долгое время сократился запас минтая, на которого велся основной промысел. Поэтому ученые и рыбаки заинтересованы в добыче биоресурсов, обитающих на глубине свыше двух километров. Среди них макрурусы, краб-стригун ангулятус и красный японский краб. Также ученые проведут изучение и средних глубин, где обитает серебрянка, донные и придонные кальмары.
"В результате пятилетних работ наука планирует увеличить квоты для отрасли на добычу биоресурсов от четырех до шести миллионов тонн в год. Сейчас у науки есть резервный запас в миллион тонн, но мы хотим его расширить. На Дальнем Востоке уже появились первые рыболовецкие колхозы, которые работают с выловом глубоководных биоресурсов. Первый из них, "Восток-1", находится в Приморском крае", — отметил Акулин.
Ученые также определят наиболее эффективный метод оценки глубоководных ресурсов разными орудиями лова. В результате проведения экспериментальных работ ученые рассчитывают получить данные по величине уловов, размерному и видовому составу рыб в орудиях лова, оценить результативность промысла орудиями лова при изменении их конструкций.
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