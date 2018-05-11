На Чукотке ученые будут наблюдать за белыми медведями

Ранее сообщалось, что исследовательские работы по изучению белых медведей в заповеднике проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения "О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания". Осенью 2017 года ученые двух стран зафиксировали на острове самое большое за всю историю изучения чукотско-аляскинской популяции белых медведей скопление этих хищников — почти 600 особей.

"Исследования с помощью квадрокоптеров будут проводиться осенью 2018 года. Работать с техникой будут сотрудники заповедника, а полученные данные будем анализировать с американскими коллегами вместе с результатами осенних учетов медведя на острове", — сказал Груздев.

По его словам, для исследования планируется использовать два квадрокоптера, снегоходы и прочую технику. Груздев отмечает, что в России , по предварительным данным, массово для учетов белого медведя квадрокоптеры еще не использовали. Такой метод планируют применять также в нацпарке "Русская Арктика".

Также на острове Врангеля осенью планируют метить медведей с помощью радиоошейников.

"Ранее так метили только самок, так как самцам удавалось снять ошейник, но, возможно, в этом году удастся и с самцами — появились новые разработки. Сейчас оформляют разрешение на мечение 10 особей. Такие спутниковые ошейники работают около года. Они позволяют отследить, куда перемещается медведь. Пока из всех способов исследований в дикой природе ошейник — наиболее доступный способ изучить белого медведя", — добавил собеседник агентства.

Также ученый рассказал, что специалисты провели весенний учет берлог белого медведя, пока данные исследований обрабатываются.

По-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что переводится как "остров белых медведей". Специалисты называют его "родильным домом" этих животных.