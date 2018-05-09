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Российские кукушки захватывают Аляску
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Орнитологи: российские кукушки захватывают Аляску 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Science
Обыкновенные и глухие кукушки, живущие на востоке России, расширяют ареал обитания и перебираются на территорию Аляски, выяснили американские орнитологи. Это может нанести вред местным птицам. О своих опасениях исследователи рассказали в статье в журнале Journal of Field Ornithology.
Кукушки подкладывают яйца в гнезда птиц других видов. Когда птенцы кукушки вылупляются, они выталкивают из гнезда собственные яйца птиц. Исследователи решили проверить, каковы будут последствия подкладывания яиц кукушки в гнезда других птиц. Для этого они несколько раз подкладывали искусственные яйца кукушек в 62 гнезда птиц 27 разных видов. Как выяснилось, в Сибири в 14 случаях из 22 птицы выбрасывали из гнезда чужие яйца. Однако в 96 экспериментах, проведенных на Аляске, птицы избавились от яиц лишь однажды.
Орнитологи боятся, что это поставит под угрозу популяции других видов птиц на Аляске. По их мнению, сибирские птицы лучше справляются с ситуацией, так как уже сталкивались с появлением в их гнезде чужих птенцов. Но птицы Аляски пока что беззащитны перед кукушками.
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