Зубы российских плиозаврид рассказали об их «сожительстве»

На границе юрского и мелового периодов на территории, занимаемой сейчас нашей страной, существовали морские ящеры как с коническими, так и с трехгранными зубами.

Бельгии и Сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Геологического института РАН Николай Зверьков совместно с коллегами из Польши Великобритании описал зубы различных плиозавид, обитавших на территории нынешнего Поволжья и Восточной Сибири в конце юрского и начале мелового периодов. Сравнительный анализ формы этих зубов показал, что незадолго до своего вымирания плиозавриды были весьма разнообразны. А те их формы, которые, как считалось ранее, никогда не проживали вместе, сосуществовали на планете около 25 миллионов лет. Научная статья опубликована в журнале Palaeontology.

Плиозавриды — семейство из отряда плезиозавров. Их отличительный признак — короткие шеи. Они вели водный образ жизни и нередко играли роль главных хищников в морях, которые населяли. Плиозавриды существовали с ранней юры (около 200 миллионов лет назад, геттангский ярус) по начало позднего мела (89,3 миллиона лет назад туронский ярус). Семейство включало в себя несколько ветвей, представителей которых отличала форма зубов. У одних зубы были трехгранные, у других — конические. Считается, что до мелового периода существовали только рептилии с трехгранными зубами, а те, у кого они были конической формы, появились уже в мелу.

Авторы новой работы обнаружили опровержения этой точке зрения. В бассейне восточно-сибирской реки Хета они нашли останки плиозаврид возрастом около 150 миллионов лет, что соответствует волжскому (титонскому) ярусу, то есть концу юрского периода. Другую находку палеонтологи сделали в бассейне Волги. Обнаруженные там останки плиозаврид предположительно имели возраст 140 миллионов лет, следовательно, он жил в самом начале мелового периода (берриасский и валанжинский ярусы). То есть в обоих случаях ученые имели дело с рептилиями, существовавшими на границе юрского и мелового периодов.

Палеонтологи детально изучили форму и строение зубов восточно-сибирских и волжских плиозаврид. Они обнаружили, что среди них встречались зубы и конической, и трехгранной формы. Это противоречит устоявшейся точке зрения, что на границе юры и мела разнообразие плиозаврид было низким. Напротив, судя по форме зубов, получается, что данное семейство рептилий в этот период достигло максимального разнообразия. И по крайней мере 25 миллионов лет, примерно со 150 до 125 миллионов лет назад, плиозавриды с трехгранными зубами жили на планете вместе со своими собратьями с коническими зубами. А 125 миллионов лет назад, в середине раннего мела (барремский ярус), «трехгранные» морские рептилии вымерли, и остались только «конические».