Размер свиньи оказался записан в генах

Биологи нашли ген, который отвечает за размер тела у свиней. Он же, вероятно, влияет и на размер других млекопитающих и, вполне возможно, сможет стать «мишенью» для лечения различных патологий. Открытие описано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Университета штата Северная Каролина впервые продемонстрировали связь между выработкой гена под названием HMGA2 и размером тела у свиней. Такой же ген есть и в геноме человека. Исследователи провели серию экспериментов и обнаружили, что чем больше HMGA2 в организме свиньи, тем крупнее будет особь.

Ген HMGA2 контролирует общее число клеток в теле. Он функционирует только на стадии зародышевого развития и заранее задает, сколько клеток сможет создать организм. Таким образом размер тела животного оказывается «запрограммирован» еще в утробном состоянии, а после рождения ген HMGA2 перестает быть активным. Ученые исследовали соответствующую генную пару (пару генов, расположенных на одних и тех же участках парных хромосом) в геноме зародышей свиней и сравнили данные с размером выросшей особи.

Исследователи выяснили, что те свиньи, в генной паре которых было оба гена HMGA2, вырастали самими крупными. Один ген в паре означал, что свинья вырастет в среднем на 25% менее крупной по сравнению со свиньей, у которых HMGA2 находится в обеих хромосомах. Отсутствие генной пары HMGA2 приводило к тому, что свинья была меньше своих сородичей на 75%. Изменяя количество генов HMGA2 в зародыше, ученые смогли контролировать размер взрослой особи. При этом даже при полном удалении этой генной пары свиньи вырастали здоровыми, хотя и гораздо меньшего размера