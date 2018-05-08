Профессиональные шахматисты живут дольше обычных людей: исследование

Авторы работы кратко описывают результаты исследования в статье в журнале The Conversation. Они отмечают, что решили посмотреть, насколько стресс, связанный с профессиональной игрой в шахматы, вредит здоровью (например, на Всемирной шахматной Олимпиаде, проходившей в Норвегии в 2014 году, один из игроков скончался во время поединка, а другой — в тот же день — был найден мертвым в гостиничном номере; в связи с этими и некоторыми другими случаями у некоторых людей появилось мнение, что стресс во время шахматного поединка может привести к преждевременной смерти, говорят авторы исследования).

Исследователи отмечают, что обнаружили крайне мало работ на тему связи умственного спорта и риска преждевременной смерти. Ими было найдено всего одно исследование, касающееся шахматистов, — оно было проведено в 1969 году и обнаруживало менее высокую продолжительность жизни у профессиональных игроков, в отличие от любителей. Однако, как подчеркивают авторы новой работы, тогда было исследовано всего 32 игрока и все из них были рождены в XIX веке.

При этом, как отмечают исследователи, множество данных указывает на то, что у выдающихся спортсменов в активных, связанных с физической нагрузкой видах спорта риск преждевременной смерти существенно ниже, чем у обычного населения.

Clarke et al. / PLOS One 2018

Авторы новой работы решили сравнить элитных шахматистов с олимпийскими медалистами, чтобы определить, как профессиональная игра в шахматы может влиять на продолжительность жизни. Так, исследователи использовали данные Wikipedia — там представлены более 1 700 гроссмейстеров, указаны годы жизни спортсменов и представляемые ими страны. Кроме того, специалисты использовали данные Международного олимпийского комитета, которые содержат информацию о примерно 130 000 спортсменов: из них исследователи отобрали около 15 000 медалистов, представляющих те же страны, что и исследуемые шахматисты. Ученые также сравнили ожидаемую продолжительность жизни шахматистов с таковой у обычных людей из тех же стран.

Как пишут авторы работы, результаты развеивают миф о том, что гроссмейстеры имеют менее высокую продолжительности жизни. В сущности же, как отмечается, они в среднем живут дольше обычных людей (в некоторых странах, где ожидаемая в целом продолжительность жизни относительно низкая, шахматисты живут в среднем на 14 лет дольше, сообщают исследователи). При этом особых различий в продолжительности жизни у шахматистов и олимпийцев исследователи не нашли — в сравнении с обычными людьми для обеих групп ожидаемая выживаемость повышалась схожими темпами (как видно на графике).

Такие результаты специалисты связывают с рядом факторов. Во-первых, профессиональная игра в шахматы требует больших умственных способностей (это, возможно, помогает игрокам сохранить ясность ума в старости; плюс, как показало одно из исследований, настольные игры могут снижать риск развития деменции); во-вторых, профессиональные шахматисты, как обнаружило исследование, занимаются физкультурой в среднем больше, чем обычные люди; в-третьих, статус гроссмейстера в целом может быть связан с психологическими, социальными и экономическими преимуществами, отмечают исследователи.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS One.