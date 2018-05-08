Ещё
Изобрели устройство для страдающих аэрофобией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции изобрели устройство в помощь тем, кто боится летать на самолете 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Специалисты из Французского Национального политехнического института в Тулузе разработали устройство для тех, кто боится летать самолетами. Об изобретении рассказывает газета Ouest France. Устройство представляет собой гарнитуру из наушников и выносного носителя, который размещается перед носом пользователя.
Спокойная музыка и приятные запахи оказывают на человека седативное действие, поэтому французские ученые решили помочь страдающим от аэрофобии с помощью комбинации этих действующих факторов. Музыка транслируется в наушники, а ароматическую композицию (на выбор мята, лаванда, ромашка или цветки апельсинового дерева) понемногу высвобождает биополимер, размещенный на выносном носителе. Локальному растпространению запаха помогает микровентилятор.
Такой дизайн гарантирует, что запах почуствует только хозяин гарнитуры, а другие пассажиры (которые могут оказаться аллергиками или просто не одобрить посторонний аромат) о нем не узнают. Устройство рекомендуют использовать за десять минут до взлета и посадки — именно в эти моменты пассажиры чаще впадают в панику.
Аэрофобия, или боязнь летать самолетом — распространенное явление; по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, аэрофобией страдает не менее 20% всех пассажиров, и чаще — мужчины.
Цена устройства составит примерно €50. Официальная презентация французской новинки состоится в июле в Тулузе, на международном форуме, посвященный науке, инновациям и гражданскому взаимодействию Euro Science Open Forum. Не исключается, что в ближайшем будущем наушники и диффузор дополнят очками виртуальной реальности, которые будут транслировать успокаивающие изображения, соответствующие подаваемыми на устройство музыке и ароматам. По данным Ouest France, ожидается, что первым разработчики предложат свое изобретение концерну Airbus.
Новинка уже получила название — C2AO (по первым буквам от терминов "наушники" (casque), "аэро", "аудио" и "офлактивный", или обонятельный). Выпуск устройства, судя по всему, будет налажен через два года. Всего же тулузский политех за год патентует не менее дюжины своих изобретений и заключает с клиентами около 450 контрактов.
Популярная механика: последние новости
Профессиональные шахматисты живут дольше обычных людей: исследование Первых переселенцев в Америку могло быть около 250 человек Ученые нашли связь между сединой и иммунитетом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово195
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»466
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото204
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян22
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко487
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение