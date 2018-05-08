Изобрели устройство для страдающих аэрофобией

Во Франции изобрели устройство в помощь тем, кто боится летать на самолете

Специалисты из Французского Национального политехнического института в Тулузе разработали устройство для тех, кто боится летать самолетами. Об изобретении рассказывает газета Ouest France. Устройство представляет собой гарнитуру из наушников и выносного носителя, который размещается перед носом пользователя.

Спокойная музыка и приятные запахи оказывают на человека седативное действие, поэтому французские ученые решили помочь страдающим от аэрофобии с помощью комбинации этих действующих факторов. Музыка транслируется в наушники, а ароматическую композицию (на выбор мята, лаванда, ромашка или цветки апельсинового дерева) понемногу высвобождает биополимер, размещенный на выносном носителе. Локальному растпространению запаха помогает микровентилятор.

Такой дизайн гарантирует, что запах почуствует только хозяин гарнитуры, а другие пассажиры (которые могут оказаться аллергиками или просто не одобрить посторонний аромат) о нем не узнают. Устройство рекомендуют использовать за десять минут до взлета и посадки — именно в эти моменты пассажиры чаще впадают в панику.

Аэрофобия, или боязнь летать самолетом — распространенное явление; по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, аэрофобией страдает не менее 20% всех пассажиров, и чаще — мужчины.

Цена устройства составит примерно €50. Официальная презентация французской новинки состоится в июле в Тулузе, на международном форуме, посвященный науке, инновациям и гражданскому взаимодействию Euro Science Open Forum. Не исключается, что в ближайшем будущем наушники и диффузор дополнят очками виртуальной реальности, которые будут транслировать успокаивающие изображения, соответствующие подаваемыми на устройство музыке и ароматам. По данным Ouest France, ожидается, что первым разработчики предложат свое изобретение концерну Airbus.

Новинка уже получила название — C2AO (по первым буквам от терминов "наушники" (casque), "аэро", "аудио" и "офлактивный", или обонятельный). Выпуск устройства, судя по всему, будет налажен через два года. Всего же тулузский политех за год патентует не менее дюжины своих изобретений и заключает с клиентами около 450 контрактов.