Землян предупредили о магнитной буре

Ученые предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю в начале июня

Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале разыграется над Землей 2 июня, прогнозируют российские астрономы.

Вместе с тем, еще одна буря уровня G2 ожидается 17 мая, а магнитосфера Земли будет возмущенной 18 мая, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Предыдущая буря произошла 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды.

В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.