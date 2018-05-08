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Ученые РФ научились продлевать «золотой час»
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Российские ученые научились продлевать «золотой час» для спасения людей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Варвара Гертье
Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) научились продлевать "золотой час" для спасения людей на грани жизни и смерти с помощью смеси на основе газа ксенона, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.
"Ученые из ФПИ научились продлевать "золотой час" для спасения людей. Сложнокомпонентные жидкие смеси на основе газа ксенона обеспечивают выживание экспериментальных животных в условиях, имитирующих такие терминальные состояния организма как летальная гипоксия, смертельная кровопотеря, болевой шок и переохлаждение", — сказал Панфилов.
По его словам, научный проект ФПИ осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.
"Конечная цель проекта — это создание фармакологических препаратов для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки медведей", — отметил Панфилов.
Как уточнил ученый, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года.
Погружение в спячку
"При погружении лабораторных животных с помощью разработанных ФПИ препаратов в данное состояние на заданное экспериментаторами время снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, а также значительно снижается потребление органами и тканями кислорода за счет выраженного двукратного и продолжительного, до шести суток снижения скорости всех биохимических процессов в организме", — рассказали в ФПИ.
Исследования показали, что в состоянии искусственного покоя, согласно наблюдения, в три раза повышается выживаемость при 50% кровопотере при восполнении лишь 12% утраченного объема крови, в два раза увеличивается время выживания при переохлаждении в ледяной крошке.
"При прекращении действия препарата экспериментальное животное самопроизвольно восстанавливается в течение 10 — 24 часов. Продолжительность действия можно регулировать составом и дозой препарата", — рассказал руководитель проектной группы ФПИ профессор Анатолий Ковтун.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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