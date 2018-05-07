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Сотню человеческих костей нашли в Нью-Йорке
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Сотню человеческих костей нашли в Нью-Йорке 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Hart Island Project
На острове Харт в Нью-Йорке, где находится крупнейшее в мире кладбище, происходит сильный размыв почвы, в результате чего на поверхности оказываются многочисленные человеческие останки. К такому выводу пришли специалисты некоммерческой организации Hart Island Project, наблюдающие за состоянием места захоронений. Об этом сообщает издание Science Alert.
В апреле сотрудники Hart Island Project провели осмотр берегов острова, и обнаружили, что из-за суровых погодных условий и бурь обширная часть берега подверглась эрозии. В некоторых местах на поверхности оказались скелеты людей. Археологи и рабочие собрали для перезахоронения более 174 костей, включая шесть черепов.
Эксперты считают, что усилия по реконструкции и укрепления кладбища, предпринятые чиновниками, недостаточны, и место захоронения продолжат разрушаться.
Начиная с XIX века на кладбище площадью около 0,52 квадратного километра были похоронены более миллиона людей, включая погибших в Гражданской войне солдат. Ежегодно на остров привозят около 1500 умерших, в том числе детей бедных семей и неопознанные трупы. Гробы размещают в длинных траншеях без опознавательных знаков.
Территория острова закрыта, один день в месяц родственникам умерших разрешают посетить кладбище.
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