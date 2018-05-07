Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна 

Российский космонавт Олег Артемьев порадовал подписчиков своей страницы в социальной сети любопытным видео из космоса. Артемьев снял из иллюминатора Международной космической станции Луну, заходящую за горизонт. На кадрах, сделанных космонавтом, видно, как спутник Земли постепенно приближается к горизонту, а потом исчезает в голубоватом тумане.
Для Артемьева эта экспедиция на МКС вторая, ранее он побывал на станции в 2014 году, проведя там шесть месяцев. Сейчас на Международной космической станции находится международная команда: помимо россиян Олега Артемьева и Антона Шкаплерова там работают три представителя Соединённых штатов Америки и космонавт из Японии. Последняя экипаж, в составе которого и был Артемьев, отправился на станцию в марте нынешнего года.