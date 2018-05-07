Ещё
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведева отказались поддержать
Медведева отказались поддержать

Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна 

Рамблер 2 часа назад
Российский космонавт Олег Артемьев порадовал подписчиков своей страницы в социальной сети любопытным видео из космоса. Артемьев снял из иллюминатора Международной космической станции Луну, заходящую за горизонт. На кадрах, сделанных космонавтом, видно, как спутник Земли постепенно приближается к горизонту, а потом исчезает в голубоватом тумане.
Для Артемьева эта экспедиция на МКС вторая, ранее он побывал на станции в 2014 году, проведя там шесть месяцев. Сейчас на Международной космической станции находится международная команда: помимо россиян Олега Артемьева и Антона Шкаплерова там работают три представителя Соединённых штатов Америки и космонавт из Японии. Последняя экипаж, в составе которого и был Артемьев, отправился на станцию в марте нынешнего года.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать169
Путин выдвинул кандидатуру премьера1087
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели389
Назван виновник взрыва в Ставрополе10
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение