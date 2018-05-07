Найден спрятанный текст на «пустых» свитках с Мертвого моря

Ученые нашли спрятанный текст на «пустых» свитках с Мертвого моря

Предположительно "пустые" свитки Мертвого моря оказались покрыты невидимым текстом, описывающим правила служения в храме и один из псалмов в более древней, неизвестной историкам вариации, сообщает онлайн-издание Live Science.

"Как правило, историки работают с этими свитками, уже обработанными и очищенными от грязи. Те обрывки папируса, с которыми мне повезло работать, никогда не чистили и даже не притрагивались к ним. Когда я увидел первый фрагмент, я заметил на нем едва заметную букву и понял, что в них скрывается что-то интересное", — рассказал Орен Эйблман (Oren Ableman) из Министерства по делам древностей Израиля.

Около 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили в районе Мертвого моря древние свитки, впоследствии ставшие настоящей сенсацией. Ученые их назвали Кумранскими рукописями по имени пещеры, где они были найдены. В их числе оказались тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы, и литература, описывающая жизнь иудейской секты ессеев.

Как показал радиоуглеродный анализ, большая часть текстов были написана более двух тысяч лет назад, в III-I веках до нашей эры, а некоторые другие свитки оказались еще более древними. Сейчас они хранятся в национальном музее страны как величайшее достояние Израиля. Ученые считают, что в горах Мертвого моря остается немало исторических ценностей, и израильские правоохранители регулярно задерживают "черных археологов", изымая у них артефакты.

Эйблман и его коллеги совершили свое открытие, изучая обрывки папирусов и небольшие фрагменты бумаги, найденной в одиннадцатой Кумранской пещере, которые раньше считались абсолютно пустыми и не содержащими в себе никакой информации.

Как предположил археолог, на самом деле это было не так — текст мог исчезнуть с этих листов в результате разрушения чернил под действием сил природы или небрежного обращения со свитками после их открытия. Он проверил эту идею, просветив часть необработанных обрывков, хранившихся в запасниках музея, при помощи источника инфракрасных лучей.

Практически сразу ему удалось обнаружить множество надписей на "пустых" свитках, и раскрыть несколько любопытных деталей, касающихся знаменитого храмового свитка, самой длинной рукописи из пещеры Кумран, и некоторых других религиозных текстов.

В частности, ему удалось найти еще один фрагмент храмового свитка, чье существование указало на то, что в пещере хранилось сразу три копии этого документа, а также часть свитка с псалмами времен второго храма, который был записан в несколько иной версии по сравнению с современными вариантами Псалтыря.

Вдобавок, один из папирусов был покрыт текстов на очень древнем диалекте иврита, принадлежность которого ученым еще только предстоит раскрыть. Как отметил Эйблман, еще 19 коробок с сотнями обрывков рукописей пока остаются неизученными.