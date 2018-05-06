Физики придумали новый способ описания вихрей торнадо

Сотрудник Научно-исследовательского института механики МГУ имени М. В. Ломоносова в составе международной коллаборации предложил новый эффективный метод расчета турбулентных потоков. Этот алгоритм можно применять, например, для описания движения мелких капель в вихре торнадо. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Multiphase Flow.

Исследователи изучили турбулентные течения с большим количеством дискретных включений (примером такой структуры может быть, например, торнадо со множеством капель жидкости). Ранее авторы предложили новый метод расчета концентрации таких частиц в турбулентном потоке. В данной работе исследователи опробовали технику на разных вариантах турбулентного течения.

«На нескольких примерах — одномерного пульсирующего течения в канале и трехмерного однородного турбулентного течения в кубической области — продемонстрированы работоспособность и преимущества предложенного численного метода», — рассказал один из авторов работы, Александр Осипцов, заведующий лабораторией механики многофазных сред НИИ механики МГУ.

Новый метод, предложенный исследователями, учитывает, что движение мелкой капли в турбулентном потоке зависит как от параметров вихря, так и от предыдущего движения самой капли в нем. Чтобы проверить адекватность и эффективность нового предложенного метода, авторы сравнили свои расчеты с результатами прямого численного моделирования турбулентных течений с большим количеством включений.

Результаты работы могут помочь ученым описать различные природные явления, например, торнадо и пыльные бури. Помимо этого, анализ динамки мелких капель в турбулентном потоке необходим для расчета, например, впрыскивания топлива в двигателях внутреннего сгорания и других инженерных задач.