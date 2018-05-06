Оценен вред от сельского хозяйства в тропических лесах

Экологи оценили вред от сельского хозяйства в тропических лесах

Международная группа ученых, в которую вошел биолог из МГУ имени М. В. Ломоносова , исследовала последствия аграрного использования земель в тропиках. Их работа показала, что выращивание культурных растений значительно замедляет разложение подстилки и снижает качество почв. Исследование опубликовано в журнале Oecologia.

Авторы работы изучали разложение подстилки и деятельность почвенных микроорганизмов на территориях, покрытых естественными тропическими лесами и плантациями каучуковых и масличных пальм. Ученые оставляли контейнеры с тремя типами подстилки (листьями каучуковых и масличных пальм и деревьев, характерных для естественного тропического леса) в лесах четырех типов: в обычном тропическом лесе, каучуковых джунглях и плантациях каучуковых и масличных пальм. Часть контейнеров ученые забрали через шесть месяцев, остальные — через год после начала эксперимента. Получив образцы полуразложившейся подстилки, биологи измерили массу (насколько она уменьшилась за прошедшее время), а также изучили найденные микроорганизмы: их разнообразие и количество.

Результаты показали, что в первые полгода быстрее разлагаются листья с плантаций, однако после этого подстилка из тропического леса начинала разлагаться быстрее и по прошествии года ее оставалось меньше. Кроме того, экосистема естественных лесов оказалась более приспособлена для переработки различных типов подстилки. За 12 месяцев в них разложился 81% содержимого контейнеров, в каучуковых джунглях, на масличных и каучуковых плантациях — 65%, 63% и 53% соответственно. От состава подстилки также в значительной мере зависит состав и численность почвенных микроорганизмов: бактерий, грибков и раковинных амеб. Впрочем, на разнообразии последних сильно сказывается и тип хозяйственного использования земель.

В целом, заключают ученые, смена растительности с естественной на одну преобладающую культуру (масличную или каучуковую пальму) меняет состав почвенных микроорганизмов и негативно влияет на разложение подстилки.

«Полученные данные позволяют продвинуться в понимании механизмов функционирования экосистем тропических лесов и оценить те негативные эффекты, которые являются результатом интенсивного сельского хозяйства в тропиках», — заключил один из авторов работы, профессор биологического факультета МГУ Юрий Мазей.