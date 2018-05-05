Вскрылась страшная опасность аспирина

Ученые установили, что ежедневный прием аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин, сообщает Science Daily.

Меланома — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи.

В ходе исследований специалисты использовали данные почти 200 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет, у которых никогда не диагностировалась меланома. Из них выделили группу тех, кто принимал аспирин ежедневно на протяжении года и дольше с периодом последующего наблюдения не менее пяти лет.

Оказалось, что у мужчин, принимавших аспирин регулярно, риск развития меланомы оказался в 1,83 раза выше, чем у остальных участников исследования. При этом у женщин такой зависимости ученые не выявили.