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На спутнике Юпитера нашли город под куполом
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Уфологи рассмотрели на спутнике Юпитера целый город под куполом 

РИА «ВистаНьюс» 3 часа назад
Фото: vistanews.ru
Уфолог решил изучить опубликованные снимки NASA, на которых был запечатлён спутник Юпитера Ганимед. В итоге скандальному Скотту Уоррингу, именно так и зовут уфолога, показалось, что на фото имеется настоящий куполообразный город.
По словам Скотта Уорринга, он изучал область кратера Кхенсу на Ганимеде. Он считает, что учёные неправильно изучили эту территорию.
На самом деле, как кажется уфологу, кратер — это настоящий город, который находится под куполом. Там, конечно же, веками живут представители внеземных цивилизаций. Уорринг считает, что купол построен из специального материала, который не пропускает свет и радиацию Солнца.
vistanews.ru
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