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Названа неожиданная причина бесплодия
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Ученые заявили о неожиданной причине бесплодия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Женщины, позволявшие себе фастфуд четыре раза в неделю и чаще, не могли зачать ребенка дольше, чем поклонницы здорового питания.
Новое исследование ученых из Австралии еще раз доказало вред фастфуда. На этот раз акцент был сделан на возможности зачать детей у фанаток нездоровой еды.
Исследователи провели анализ данных 5,5 тысяч беременных женщин — жительниц Новой Зеландии, Австралии, Ирландии и Британии. Им предложили вспомнить диету, которая предшествовала зачатию ребенка, а также как долго длились попытки забеременеть.
Выяснилось, женщины, позволявшие себе фастфуд четыре раза в неделю и чаще, не могли зачать ребенка дольше, чем поклонницы здорового питания. В этой группе риск бесплодия возрастал с 8 до 16%. Ученые отмечают, что потребление в пищу фруктов наоборот вдвое увеличило шансы забеременеть. А вот наличие в рационе зеленых овощей и рыбы на сроках зачатия никак не сказалось. Исследователи учитывали такие факторы как история болезней, наследственность, рост, вес, данные отцовства и даже курение. Отчет об исследовании опубликован в издании Human Reproduction.
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